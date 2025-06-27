В Сумской области зафиксировано существенное повышение тарифов на коммунальные услуги, и жители региона уже чувствуют это на своих кошельках.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области коснулось почти всех ЖКУ, сообщает Politeka.

Согласно официальным данным Государственной службы статистики, повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области за период с мая 2024 года по май 2025 года составляет всего 20,1 процента. Наибольший рывок в цифрах касается электроэнергии.

За этот год она подорожала на 63,6%, что ощутимо для любого домохозяйства. Не обошли изменения и другие ЖКУ. Например, управление многоквартирными домами выросло почти на 18%. Вывоз мусора подорожал чуть больше, чем на десять.

Содержание и ремонт жилищного фонда также стали дороже, хотя и не столь стремительно. Водоснабжение и канализация выросли в пределах одного процента, что уже выглядит менее критично на фоне других цифр.

В то же время, правительство пытается удержать ситуацию под контролем. В апреле было продолжено действие постановления о специальных обязанностях для энергетических компаний. Это означает, что для бытовых потребителей стоимость электроэнергии будет оставаться стабильной.

До конца октября 2025 года она составит 4 гривны 32 копейки за киловатт-час. Несмотря на это, общая картина не меняется. Повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области постепенно охватывает все сегменты.

Что касается газоснабжения, то здесь ситуация пока выглядит более спокойно. В июле 2025 года цена для бытовых потребителей, пользующихся газом от компании «Нефтегаз», будет оставаться на уровне 7 гривен 96 копеек за кубометр.

Жители региона уже привыкли к тому, что цифры в платежках меняются не в их пользу. А эксперты говорят, что после окончания войны, нам следует готовиться к еще большему изменению расценок.

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