Графік відключення газу у Вінницькій області передбачає суворе дотримання зазначених дат і годин.

Графік відключення газу у Вінницькій області вже оприлюднено для зручності мешканців, повідомляє Politeka.

У зв’язку з технічним обслуговуванням газових мереж 25–26 червня з 08:00 до 18:00 без газу залишаться села Дубина, Жежелів, Гурівці, Бродецьке, Непедівка (Глухівська громада) та село Окладне (Барська громада).

26 числа з 09:00 до 17:00 тимчасове припинення газопостачання торкнеться мешканців міста Тульчин, зокрема вулиць Незалежності (будинок 2) та Києво-Подільської (будинки 5, 5/2, 5/3, 7, 9/1, 9/3).

У період з 30 червня по 4 липня відключення газу буде у селах Уланів, Пагурці, Тараски, Чепелі, Великий Острожок, Воронівці, Лозна та Чернятинці Хмільницького району.

Графік відключення газу у Вінницькій області передбачає суворе дотримання зазначених дат і годин, тож мешканцям варто заздалегідь запастися необхідними ресурсами.

Планові ремонтні роботи є невід’ємною частиною підтримки надійності газової системи, і фахівці просять жителів із розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Також рекомендується перевірити справність газових приладів після відновлення постачання та дотримуватися правил безпеки.