Графік відключення газу у Вінницькій області вже оприлюднено для зручності мешканців, повідомляє Politeka.
У зв’язку з технічним обслуговуванням газових мереж 25–26 червня з 08:00 до 18:00 без газу залишаться села Дубина, Жежелів, Гурівці, Бродецьке, Непедівка (Глухівська громада) та село Окладне (Барська громада).
26 числа з 09:00 до 17:00 тимчасове припинення газопостачання торкнеться мешканців міста Тульчин, зокрема вулиць Незалежності (будинок 2) та Києво-Подільської (будинки 5, 5/2, 5/3, 7, 9/1, 9/3).
У період з 30 червня по 4 липня відключення газу буде у селах Уланів, Пагурці, Тараски, Чепелі, Великий Острожок, Воронівці, Лозна та Чернятинці Хмільницького району.
Графік відключення газу у Вінницькій області передбачає суворе дотримання зазначених дат і годин, тож мешканцям варто заздалегідь запастися необхідними ресурсами.
Планові ремонтні роботи є невід’ємною частиною підтримки надійності газової системи, і фахівці просять жителів із розумінням поставитися до тимчасових незручностей.
Також рекомендується перевірити справність газових приладів після відновлення постачання та дотримуватися правил безпеки.
Не забувайте регулярно перевіряти офіційні повідомлення газорозподільних компаній, щоб бути в курсі можливих змін.
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