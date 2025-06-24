График отключения газа в Винницкой области предполагает строгое соблюдение указанных дат и часов.

График отключения газа в Винницкой области уже обнародован для удобства жителей, сообщает Politeka.

В связи с техническим обслуживанием газовых сетей 25-26 июня с 08:00 до 18:00 без газа останутся села Дубина, Жежелей, Гуровцы, Бродецкое, Непедовка (Глуховская община) и село Окладное (Барское общество).

26 числа с 09:00 до 17:00 временное прекращение газоснабжения коснется жителей города Тульчин, в частности, улиц Независимости (дом 2) и Киево-Подольской (дома 5, 5/2, 5/3, 7, 9/1, 9/3).

В период с 30 июня по 4 июля отключение газа будет в селах Уланов, Пагурцы, Тараски, Чепели, Большой Острожок, Вороновцы, Лозна и Чернятинцы Хмельницкого района.

График отключения газа в Винницкой области предусматривает строгое соблюдение указанных дат и часов, поэтому жителям следует заранее запастись необходимыми ресурсами.

Плановые ремонтные работы являются неотъемлемой частью поддержки надежности газовой системы и специалисты просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Также рекомендуется проверить исправность газовых приборов после возобновления поставок и соблюдать правила безопасности.