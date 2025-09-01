Місцеві мешканці знову змушені звикати до нових цінників через подорожчання продуктів у Сумській області, тож розповідаємо деталі.

Подорожчання продуктів у Сумській області останніми місяцями помітно вдарило по гаманцях містян, і особливо боляче це відчувається на цінах на хліб, повідомляє Politeka.

Люди вже не дивуються, коли бачать на ціннику за звичайний батон цифру під 30 гривень. Подорожчання продуктів у Сумській області наразі найбільше позначилося саме на хлібобулочних виробах.

За підрахунками експертів з Українського клубу аграрного бізнесу, вартість зросла відчутно. Наприклад, звичайний батон додав у вартості майже п’яту частину — це близько 18 відсотків за рік. У середньому по регіону його вартість у червні досягла 28,9 гривні за буханець вагою 450 грамів.

Якщо ж купувати в популярних мережах, таких як “Сільпо” чи “Новус”, доведеться викласти ще більше. На цьому тлі подорожчання продуктів у Сумській області виглядає як закономірність, а не випадкова ринкова реакція.

Пшеничний хліб найвищого ґатунку у регіоні вже коштує понад 51 грн за кілограм. І це не межа. Аналітики попереджають про ймовірне зростання ще на 20 відсотків до кінця року. Причини стандартні. Сировина, як-от борошно, жири, дріжджі, цукор, суттєво зросли в ціні.

Також додалися витрати на логістику, оплату праці, електроенергію. Усе це акуратно складається в кінцеву вартість хліба на полиці. До того ж у Всеукраїнській асоціації пекарів б’ють на сполох через інший нюанс.

В Україні фіксується дефіцит жита. Через це житній і житньо-пшеничний хліб, який досі залишався відносно стабільним, теж скоро піде вгору.

До слова, за травневими даними Мінфіну, пшеничний буханець коштував у середньому 51.67 за кіло. Виріб першого ґатунку мав ціну близько 36, а житній та змішаний житньо-пшеничний — майже 41.

