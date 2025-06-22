Зверніть увагу, що факт подання заявки не гарантує отримання грошової допомоги для пенсіонерів у Сумській області.

Стартував прийом заявок на грошову допомогу для пенсіонерів у Сумській області, а також для інших вразливих категорій населення, повідомляє Politeka.

Ініціатором виступає Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), яке вже розпочало попередній запис у чергу на індивідуальні прийоми.

Отримати допомогу можуть родини, які ще не отримували виплати від міжнародних організацій, мають дохід менше ніж 5400 грн на одного члена, і належать до однієї з таких категорій:

внутрішньо переміщені особи (ВПО), які прибули до Сум протягом останніх 6 місяців;

особи, які повернулись з евакуації до свого постійного місця проживання після 24 лютого 2022 року.

Також важливо відповідати одному з критеріїв вразливості:

одинока мати або батько з дітьми чи особами віком 55+;

самотні особи похилого віку або пенсіонери з дітьми;

родини з людьми з інвалідністю чи хронічними захворюваннями.

Щоб записатися на прийом, потрібно заповнити електронну форму. Після заповнення ви отримаєте номер у черзі. Згодом оператор пункту збору даних зателефонує та повідомить дату й час вашого візиту.

Крім того, актуальну інформацію про гуманітарну підтримку можна дізнатись у безкоштовному мобільному застосунку «де Допомога».

Зверніть увагу: грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області надається безплатно. Проте сам факт подання заявки не гарантує її отримання — рішення ухвалюється після оцінки даних.

Процедура подачі проста, але потребує уважності — це шанс отримати реальну підтримку, якщо ви проживаєте складний період.

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