Стартовал прием заявок на денежную помощь для пенсионеров в Сумской области, а также для других уязвимых категорий населения, сообщает Politeka.
Инициатором выступает Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), которое уже приступило к предварительной записи в очередь на индивидуальные приемы.
Получить помощь могут семьи, еще не получавшие выплаты от международных организаций, имеют доход менее 5400 грн на одного члена, и относятся к одной из следующих категорий:
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внутренне перемещенные лица (ВПЛ), прибывшие в Суммы в течение последних 6 месяцев;
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лица, вернувшиеся из эвакуации в свое постоянное местожительство после 24 февраля 2022 года.
Также важно соответствовать одному из критериев уязвимости:
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одинокая мать или родитель с детьми или лицами в возрасте 55+;
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одинокие пожилые лица или пенсионеры с детьми;
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семьи с людьми с инвалидностью или хроническими заболеваниями.
Чтобы записаться на прием, нужно заполнить электронную форму . После заполнения вы получите номер в очереди. Впоследствии оператор пункта сбора данных позвонит по телефону и сообщит дату и время вашего визита.
Кроме того, актуальную информацию о гуманитарной поддержке можно узнать в бесплатном мобильном приложении «де Допомога».
Обратите внимание: денежная помощь для пенсионеров в Сумской области предоставляется бесплатно. Однако сам факт подачи заявки не гарантирует ее получения – решение принимается после оценки данных.
Процедура подачи проста, но требует внимательности – это шанс получить реальную поддержку, если вы проживаете в сложный период.
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