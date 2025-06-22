Місцеві мешканці у Вінницькій області мають бути готові до графіка відключення гарячої води на тиждень з 23 до 29 червня.

Графік відключення води на тиждень з 23 до 29 червня у Вінницькій області уже опублікований, і він охоплює десятки житлових будинків в облцентрі, повідомляє Politeka.

Графік відключення води на тиждень з 23 до 29 червня у Вінницькій області зумовлений плановим технічним обслуговуванням, адже зараз у місті активно готують системи до нового опалювального сезону.

У «Вінницяміськтеплоенерго» наголошують, що без цого не обійтись. На практиці це означає тимчасове припинення гарячого водопостачання в цілі квартали, бо працівники підприємства тестують, ремонтують і оновлюють мережі по всьому місту.

Зокрема, в районі вулиці М. Кошки, де працює одна з великих котелень, роботи триватимуть аж до кінця серпня. І мешканцям багатоповерхівок на вулицях Кн. Коріатовичів, М. Литвиненко-Вольгемут, Зодчих, Пирогова, Романа Скалецького, Сенатора Маккейна, а також інших адрес варто бути готовим до тривалих обмежень.

Ще одна точка активних ремонтів — вулиця О. Антонова. Тут незручності будуть до 23 числа. А на ділянці котельні на Пирогова, 144, роботи тягнуться до самого кінця місяця.

Окремо проводять модернізацію центральних теплових пунктів. З 23 по 25 число будуть обмежені будинки, які обслуговуються ЦТП на М. Литвиненко-Вольгемут, 48б та Коцюбинського, 11а. Окрім цього. без гарячого душу до 26 числа доведеться бути і жителям Стеценка, Варшавської.

Графік відключення води на тиждень з 23 до 29 червня у Вінницькій області передбачає, що не буде саме гарячого водопостачання. Попри тимчасові незручності, комунальники закликають поставитися до ситуації з розумінням.

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