Местные жители Винницкой области должны быть готовы к графику отключения горячей воды на неделю с 23 по 29 июня.

График отключения воды на неделю с 23 по 29 июня в Винницкой области уже опубликован, и он охватывает десятки жилых домов в облцентре, сообщает Politeka.

График отключения воды на неделю с 23 по 29 июня в Винницкой области обусловлен плановым техническим обслуживанием, ведь сейчас в городе активно готовят системы к новому отопительному сезону.

В «Винницагортеплоэнерго» отмечают, что без этого не обойтись. На практике это означает временное прекращение горячего водоснабжения в целые кварталы, потому что работники предприятия тестируют, ремонтируют и обновляют сети по всему городу.

А именно, в районе улицы М. Кошки, где работает один из больших котельных, работы будут продолжаться до конца августа. И жителям многоэтажек на улицах Кн. Кориатович, М. Литвиненко-Вольгемут, Зодчих, Пирогова, Романа Скалецкого, Сенатора Маккейна, а также других адресов следует быть готовым к длительным ограничениям.

Еще одна точка активных ремонтов – улица А. Антонова. Здесь неудобства будут до 23 числа. А на участке котельной на Пирогова, 144 работы тянутся до самого конца месяца.

Отдельно производится модернизация центральных тепловых пунктов. С 23 по 25 число будут ограничены дома, обслуживаемые ЦТП на Литвиненко-Вольгемут, 48б и Коцюбинского, 11а. Кроме этого. без горячего душа до 26 числа придется быть и жителям Стеценко, Варшавской.

График отключения воды на неделю с 23 по 29 июня в Винницкой области предполагает, что не будет именно горячего водоснабжения. Несмотря на временные неудобства, коммунальщики призывают отнестись к ситуации с пониманием.

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