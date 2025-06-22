Мешканцям Харківської області варто запастися терпінням і готуватися до введення графіка відключення води на тиждень з 23 до 29 червня.

Графік відключення води на тиждень з 23 до 29 червня у Харківській області вже відомий, і він охоплює чималу частину облцентру, повідомляє Politeka.

Графік відключення води на тиждень з 23 до 29 червня у Харківській області зачіпає і заплановані технічні втручання, і термінові ремонти. Частина адрес потрапила до списку через дефекти у внутрішньобудинкових системах, які потребують зварювання, обстеження або повної заміни елементів.

Водночас є будинки, де працівники комунальних служб просто не змогли потрапити всередину через відсутність доступу до квартир. Так, з 20 числа на вулиці Владислава Зубенка в будинку 17-А, а також на Нескорених, 60 і 46, роботи вже розпочалися.

Тут мова про планові ремонти, які триватимуть до останнього дня місяця. Схожа ситуація і на Валентинівській, 15, де з 19 числа фахівці лагодять системи у під'їзді 2. У більшості випадків постачання обіцяють повернути до 18:00 вкінці місяця.

Але це можливо лише за умови, що мешканці нададуть доступ до квартир. На проспекті Перемоги, 68-Г, ситуація дещо ускладнена. Тут ще з 20 числа працівники не можуть потрапити до квартири №218, через що затримується виконання комплексу робіт.

Історія аналогічна і на Нескорених, 46, де в одному з під’їздів обмежено доступ до кількох квартир одразу. У таких випадках графік відключення води на тиждень з 23 до 29 червня у Харківській області може зміщуватися і продовжуватися навіть після офіційної дати завершення.

Не менш складна ситуація і на проспекті Людвіга Свободи, 50-В. Тут стався дефект у теплопункті, через що вся система гарячого водопостачання потребує термінового втручання.

Аварійна команда працює, планують завершити все до 25 середи. Серйозні незручності в цей же період очікують і мешканців Академіка Павлова, 140, та проспекту Тракторобудівників, 126-А.

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