Жителям Харьковской области стоит запастись терпением и готовиться к введению графика отключения воды на неделю с 23 по 29 июня.

График отключения воды на неделю с 23 по 29 июня в Харьковской области уже известен, и он охватывает немалую часть облцентра, сообщает Politeka.

График отключения воды на неделю с 23 по 29 июня в Харьковской области затрагивает и запланированные технические вмешательства, и срочные ремонты. Часть адресов попала в список из-за дефектов во внутридомовых системах, требующих сварки, обследования или полной замены элементов.

В то же время, есть дома, где работники коммунальных служб просто не смогли попасть внутрь из-за отсутствия доступа к квартирам. Так, с 20 числа на улице Владислава Зубенко в доме 17-А, а также на Непокоренных, 60 и 46 работы уже начались.

Здесь речь идет о плановых ремонтах, которые продлятся до последнего дня месяца. Похожая ситуация и на Валентиновской, 15, где с 19 числа специалисты чинят системы в подъезде 2. В большинстве случаев поставки обещают вернуть к 18:00 в конце месяца.

Но это возможно только при условии, что жильцы предоставят доступ к квартирам. На проспекте Победы, 68-Г, ситуация несколько усложнена. Здесь еще с 20 числа работники не могут попасть в квартиру №218, из-за чего задерживается выполнение комплекса работ.

История аналогична и на Непокоренных, 46, где в одном из подъездов ограничен доступ к нескольким квартирам сразу. В таких случаях график отключения воды на неделю с 23 по 29 июня в Харьковской области может смещаться и продолжаться даже после официальной даты завершения.

Не менее сложная ситуация и на проспекте Людвига Свободы, 50-В. Здесь произошел дефект в теплопункте, из-за чего вся система горячего водоснабжения нуждается в срочном вмешательстве.

Аварийная команда работает, планируют завершить все к 25 среде. Серьезные неудобства в этот же период ожидают и жителей Академика Павлова, 140 и проспекта Тракторостроителей, 126-А.

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