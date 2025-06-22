Місцевим мешканцям у Дніпропетровській області варто приготуватись до введення графіка відключення газу на тиждень з 23 до 29 червня.

Графік відключення газу на тиждень з 23 до 29 червня у Дніпропетровській області вже погоджено, і тепер відомо, які адреси потраплять під обмеження, повідомляє Politeka.

Графік відключення газу на тиждень з 23 до 29 червня у Дніпропетровській області передбачає зупинку подачі у кількох районах, де найближчим часом працюватимуть фахівці газової служби.

Вони перевірятимуть справність систем, проводитимуть зовнішній огляд і тестуватимуть обладнання. Юлакитне паливо подадуть лише тоді, коли всі об’єкти пройдуть огляд і контрольне опресовування повітрям.

Першими з обмеженнями зіштовхнуться мешканці вулиці Океанської у Дніпрі. 24 числа без постачання залишаться будинки під номерами 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 і 12. Далі, 27-го, подачу зупинять у Миколаївці.

Там незручності стосуватимуться кількох великих вулиць: Дружби, Львівської, Тихої, Шкільної, Янтарної та Центральної. Загалом, це десятки адрес, зокрема будинки на Дружби від 1 до 43, а також будинки на Центральній аж до 218-го.

Жителів просять заздалегідь перекрити крани перед газовими приладами. Це стосується і квартир, і приватних домоволодінь. Газовики наполягають, що без доступу до приміщень не зможуть поновити подачу — це прописано в технічному регламенті.

Графік відключення газу на тиждень з 23 до 29 червня у Дніпропетровській області — це стандартна практика для міжсезонного технічного обслуговування.

Такі заходи проводять регулярно, щоби вчасно виявити і попередити можливі несправності в мережі. Особливо це важливо перед піковими навантаженнями в осінньо-зимовий період.

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