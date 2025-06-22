Местным жителям в Днепропетровской области следует приготовиться к введению графика отключения газа на неделю с 23 по 29 июня.

График отключения газа на неделю с 23 по 29 июня в Днепропетровской области уже согласован, и теперь известно, какие адреса попадут под ограничения, сообщает Politeka.

График отключения газа на неделю с 23 по 29 июня в Днепропетровской области предусматривает остановку подачи в нескольких районах, где в ближайшее время будут работать специалисты газовой службы.

Они будут проверять исправность систем, проводить внешний осмотр и тестировать оборудование. Юлакитное топливо подадут только тогда, когда все объекты пройдут осмотр и контрольное опрессовку воздухом.

Первыми с ограничениями столкнутся жители улицы Океанской в ​​Днепре. 24 числа без снабжения останутся дома под номерами 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 и 12. Далее, 27-го, подачу остановят в Николаевке.

Там неудобства будут касаться нескольких больших улиц: Дружбы, Львовской, Тихой, Школьной, Янтарной и Центральной. В общем, это десятки адресов, в том числе дома на Дружбы от 1 до 43, а также дома на Центральной вплоть до 218-го.

Жителей просят заранее перекрыть краны перед газовыми приборами. Это касается и квартир, и частных домовладений. Газовики настаивают, что без доступа к помещениям не смогут возобновить подачу – это прописано в техническом регламенте.

График отключения газа на неделю с 23 по 29 июня в Днепропетровской области — это стандартная практика для межсезонного технического обслуживания.

Такие мероприятия проводятся регулярно, чтобы вовремя выявить и предупредить возможные неисправности в сети. Особенно это важно перед пиковыми нагрузками в осенне-зимний период.

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