У Харківській області місцевим мешканцям варто бути готовими до графіка відключення газу на тиждень з 23 до 29 червня, тож розповідаємо детальніше.

Графік відключення газу на тиждень з 23 до 29 червня в Харківській області вже офіційно оприлюднений, повідомляє Politeka.

Розпочнеться все 24 числа в Слобідському районі, де фахівці міської філії «Газмережі» проводитимуть обстеження мереж.

Графік відключення газу на тиждень з 23 до 29 червня в Харківській області передбачає тимчасове припинення подачі в кількох кварталах району. Під обмеження потраплять приватні будинки на в’їзді Золотому 2-му, зокрема будинок 11, а також провулок Тарасівський, 16, 18 та 20.

На Польовій блакитного палива тимчасово не буде в номерах 55, 64, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 82, 84, 86, 87, а також у 118-А, 118-Б, 118-В, 120, 122, 124, 126, 128, 130 та 132. Крім того, роботи зачеплять і провулок Золотий, 14, 16, 18, 20, 22 та 24.

Технічні служби вийдуть і на Дмитра Коцюбайла, 42, 44 та 46-А, а також на Ханченківську, 27, 29, 31, 33, 35, 37 та 39. Усі ці адреси включено до графіка відключення газу на тиждень з 23 до 29 червня в Харківській області.

Газовики закликають мешканців бути відповідальними й обов’язково перекрити крани на плитах та колонках до моменту завершення ремонтів. Це елементарна, але важлива вимога безпеки.

Поновлення газопостачання здійснюватимуть поетапно після завершення технічних заходів. Але підключення буде можливе лише за умови, що у фахівців буде доступ до всіх квартир і будинків. Перед запуском блакитного палива працівники мають перевірити внутрішньобудинкові системи згідно з технічними правилами.

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