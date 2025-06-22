В Харьковской области местным жителям следует быть готовыми к графику отключения газа на неделю с 23 по 29 июня, поэтому рассказываем подробнее.

График отключения газа на неделю с 23 по 29 июня в Харьковской области уже официально обнародован, сообщает Politeka.

Начнется все 24 числа в Слободском районе, где специалисты городского филиала «Газсети» будут проводить обследование сетей.

График отключения газа на неделю с 23 по 29 июня в Харьковской области предусматривает временное прекращение подачи в нескольких кварталах района. Под ограничения попадут частные дома на въезде Золотом 2-м, в том числе дом 11, а также Тарасовский переулок, 16, 18 и 20.

На Полевой голубого топлива временно не будет в номерах 55, 64, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 82, 84, 86, 87, а также в 118-А, 118-Б, 118-1, 2 128, 130 и 132. Кроме того, работы коснутся и переулка Золотой, 14, 16, 18, 20, 22 и 24.

Технические службы выйдут и на Дмитрия Коцюбайло, 42, 44 и 46-А, а также на Ханченковскую, 27, 29, 31, 33, 35, 37 и 39. Все эти адреса включены в график отключения газа на неделю с 23 по 29 июня в Харьковской области.

Газовики призывают жителей быть ответственными и обязательно перекрыть краны на плитах и ​​колонках к моменту завершения ремонтов. Это элементарное, но важное требование безопасности.

Возобновление газоснабжения будут осуществляться поэтапно после завершения технических мероприятий. Но подключение будет возможно только при условии, что у специалистов будет доступ ко всем квартирам и домам. Перед запуском голубого топлива работники должны проверить внутридомовые системы согласно техническим правилам.

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