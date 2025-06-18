Грошову допомогу для пенсіонерів у Полтавській області не надаватимуть лише при дотриманні умов.

З липня буде впроваджена нова модель грошової допомоги для пенсіонерів у Полтавській області, що передбачає впровадження базової соціальної виплати, повідомляє Politeka.net.

Вона об’єднає кілька видів виплат у єдиний механізм підтримки для вразливих категорій населення. Однак не всі нинішні отримувачі зможуть претендувати на неї.

Грошову допомогу для пенсіонерів у Полтавській області не надаватимуть, якщо у сім’ї є особи віком від 18 до 60 років, які протягом трьох місяців не працювали, не навчалися, не служили та не перебували на обліку в службі зайнятості. Винятки застосовуються до осіб, які:

сплачували ЄСВ (єдиний соціальний внесок), за яких його сплатили;

здійснюють догляд за дитиною до 3 років, людиною з інвалідністю, особою віком 80+ років;

надають соціальні послуги;

офіційно працевлаштовані, але роботодавець має заборгованість зі сплати ЄСВ;

втратили працездатність або досягли пенсійного віку, але не мають права на пенсію.

Також не отримають її, якщо протягом останніх 12 місяців хтось із родини придбав майно на суму понад 100 тисяч гривень (житло, землю, автомобіль, цінні папери, криптовалюту, будматеріали тощо), допомогу не призначатимуть.

Грошову допомогу для пенсіонерів у Полтавській області не отримають сім’ї, які за останній рік придбали валюту або банківські метали на суму понад 100 тисяч гривень (крім випадків отримання коштів від благодійників або на лікування/навчання).

Право на виплату втрачають ті, хто має депозити або облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на суму понад 100 тисяч гривень на 1 число місяця, з якого розпочинається виплата. Також вона не надається, якщо в родині є більше одного зареєстрованого транспортного засобу, вік якого менше 15 років.

І не призначається родинам, які мають другу квартиру чи будинок (окрім винятків).

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