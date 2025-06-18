Денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области не будет предоставляться только при соблюдении условий.

С июля будет внедрена новая модель денежной помощи для пенсионеров в Полтавской области, предусматривающая внедрение базовой социальной выплаты, сообщает Politeka.net.

Она объединит несколько видов выплат в единый механизм поддержки для уязвимых категорий населения. Однако не все нынешние получатели смогут претендовать на нее.

Денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области не будет предоставляться, если в семье есть лица в возрасте от 18 до 60 лет, которые в течение трех месяцев не работали, не учились, не служили и не состояли на учете в службе занятости. Исключения применяются к лицам, которые:

платили ЕСВ (единый социальный взнос), за которые его уплатили;

осуществляют уход за ребенком до 3 лет, человеком с инвалидностью, лицом в возрасте 80 лет;

оказывают социальные услуги;

официально трудоустроены, но работодатель имеет задолженность по уплате ЕСВ;

потеряли трудоспособность или достигли пенсионного возраста, но не имеют права на пенсию.

Также не получат ее, если за последние 12 месяцев кто-то из семьи приобрел имущество на сумму более 100 тысяч гривен (жилье, землю, автомобиль, ценные бумаги, криптовалюту, стройматериалы и т.п.), помощь не будут назначать.

Денежную помощь для пенсионеров в Полтавской области не получат семьи, которые за последний год приобрели валюту или банковские металлы на сумму более 100 тысяч гривен (кроме случаев получения средств от благотворителей или на лечение/учебу).

Право на выплату теряют те, кто имеет депозиты или облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму свыше 100 тысяч гривен на 1 число месяца, с которого начинается выплата. Также она не предоставляется, если в семье есть больше одного зарегистрированного транспортного средства , возраст которого меньше 15 лет .

И не назначается семьям, имеющим вторую квартиру или дом (кроме исключений).

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