Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області надається у розмірі 3 600 грн на особу.

Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області від ООН може бути отримана українцями, які найбільш потребують підтримки, повідомляє Politeka.net.

Це анонсували представники організації у Telegram.

Організатори повідомляють, що мешканці Лебединської громади можуть подати заявки на отримання грошової допомоги від Агентства ООН у справах біженців (UNHCR Ukraine).

Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області надається у розмірі 3 600 грн на особу щомісячно протягом трьох місяців, що відповідає обсягу мінімального споживчого кошика. Таким чином, кожному члену родини передбачено до 10 800 грн загальної виплати.

Ця підтримка призначена для громадян, які постраждали від збройної агресії росії та опинилися в складних життєвих обставинах. Отримати грошову допомогу для пенсіонерів у Сумській області можуть:

особи, які евакуювалися не більше ніж шість місяців тому або повернулися додому після вимушеного від’їзду, за умови, що за останні три місяці вони не отримували аналогічної допомоги;

громадяни, які повернулися з-за кордону до постійного місця проживання та також не отримували подібних виплат упродовж трьох місяців.

Один із ключових критеріїв – низький рівень доходу: середньомісячний дохід на одну особу в родині не повинен перевищувати 5 400 грн.

У першу чергу заяви розглядатимуться з родин, у яких:

є лише один із батьків або опікун разом із неповнолітніми дітьми чи людьми похилого віку (з 55 років);

проживають лише люди літнього віку та діти;

є особи з інвалідністю або важкими захворюваннями.

Запис до черги на отримання допомоги розпочався 18 червня 2025 року. Зареєструватися можна за телефоном, вказаним у оголошенні.

Цей же номер слугує для уточнення черговості. Гаряча лінія працює в робочі дні — з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 16:00.

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