Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области предоставляется в размере 3 600 грн на человека.

Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области от ООН может быть получена украинцами, наиболее нуждающимися в поддержке, сообщает Politeka.net.

Это анонсировали представители организации в Telegram.

Организаторы сообщают, что жители Лебединского общества могут подать заявки на получение денежной помощи от Агентства ООН по делам беженцев (UNHCR Ukraine).

Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области предоставляется в размере 3 600 грн на человека ежемесячно в течение трех месяцев, что соответствует объему минимальной потребительской корзины. Таким образом, каждому члену семьи предусмотрено до 10 800 грн . общей выплаты.

Эта поддержка предназначена для граждан, пострадавших от вооруженной агрессии россии и оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Получить пособие для пенсионеров в Сумской области могут:

лица, которые эвакуировались не более шести месяцев назад или вернулись домой после вынужденного отъезда, при условии, что за последние три месяца они не получали аналогичной;

граждане, которые вернулись из-за границы в постоянное местожительство и также не получали подобных выплат в течение трех месяцев.

Один из ключевых критериев – низкий уровень дохода: среднемесячный доход на одного человека в семье не должен превышать 5 400 грн.

В первую очередь заявления будут рассматриваться из семей, в которых:

есть только один из родителей или опекун вместе с несовершеннолетними детьми или пожилыми людьми (с 55 лет);

проживают только люди пожилого возраста и дети;

есть лица с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями.

Запись в очередь на получение помощи началась 18 июня 2025 года. Зарегистрироваться можно по телефону, указанному в объявлении.

Этот же номер служит для уточнения очередности. Горячая линия работает в рабочие дни - с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00.

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