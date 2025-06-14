Пенсійний фонд України розпочав перегляд права на отримання житлових cубсидії для пенсіонерів у Миколаївській області на новий період — до 30 квітня 2026 року, повідомляє Politeka.net.
Про це повідомили в ПФУ.
Більшість отримувачів можуть розраховувати на автоматичне перепризначення допомоги — без потреби повторно подавати документи. Це можливо за таких умов:
- у складі домогосподарства або майновому стані не відбулося змін;
- відсутня заборгованість за житлово-комунальні послуги.
Певним категоріям громадян потрібно обов’язково повторно подати:
- заяву на отримання субсидії для пенсіонерів у Миколаївській області;
- декларацію про доходи та витрати.
Це стосується таких домогосподарств:
- у складі яких є внутрішньо переміщені особи (ВПО);
- члени яких проживають у орендованому житлі;
- якщо фактична кількість осіб, що проживають у домогосподарстві, менша за кількість зареєстрованих;
- тих, хто звертається по субсидію на скраплений газ, тверде або рідке пічне паливо.
Подати заяву та декларацію на субсидії для пенсіонерів у Миколаївській області можна кількома способами:
- особисто — в обраному сервісному центрі Пенсійного фонду;
- поштою — на адресу відповідного органу ПФУ;
- онлайн — через портал електронних послуг ПФУ;
- через уповноважену особу органу місцевого самоврядування, ЦНАП або через додаток/портал «Дія».
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