Пенсійний фонд України розпочав перегляд права на отримання житлових cубсидії для пенсіонерів у Миколаївській області на новий період — до 30 квітня 2026 року, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили в ПФУ.

Більшість отримувачів можуть розраховувати на автоматичне перепризначення допомоги — без потреби повторно подавати документи. Це можливо за таких умов:

  • у складі домогосподарства або майновому стані не відбулося змін;
  • відсутня заборгованість за житлово-комунальні послуги.

Певним категоріям громадян потрібно обов’язково повторно подати:

  • заяву на отримання субсидії для пенсіонерів у Миколаївській області;
  • декларацію про доходи та витрати.

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Це стосується таких домогосподарств:

  • у складі яких є внутрішньо переміщені особи (ВПО);
  • члени яких проживають у орендованому житлі;
  • якщо фактична кількість осіб, що проживають у домогосподарстві, менша за кількість зареєстрованих;
  • тих, хто звертається по субсидію на скраплений газ, тверде або рідке пічне паливо.

Подати заяву та декларацію на субсидії для пенсіонерів у Миколаївській області можна кількома способами:

  • особисто — в обраному сервісному центрі Пенсійного фонду;
  • поштою — на адресу відповідного органу ПФУ;
  • онлайн — через портал електронних послуг ПФУ;
  • через уповноважену особу органу місцевого самоврядування, ЦНАП або через додаток/портал «Дія».

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