Подати заяву та декларацію на субсидії для пенсіонерів у Миколаївській області можна кількома способами.

Пенсійний фонд України розпочав перегляд права на отримання житлових cубсидії для пенсіонерів у Миколаївській області на новий період — до 30 квітня 2026 року, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили в ПФУ.

Більшість отримувачів можуть розраховувати на автоматичне перепризначення допомоги — без потреби повторно подавати документи. Це можливо за таких умов:

у складі домогосподарства або майновому стані не відбулося змін;

відсутня заборгованість за житлово-комунальні послуги.

Певним категоріям громадян потрібно обов’язково повторно подати:

заяву на отримання субсидії для пенсіонерів у Миколаївській області;

декларацію про доходи та витрати.

Це стосується таких домогосподарств:

у складі яких є внутрішньо переміщені особи (ВПО);

члени яких проживають у орендованому житлі;

якщо фактична кількість осіб, що проживають у домогосподарстві, менша за кількість зареєстрованих;

тих, хто звертається по субсидію на скраплений газ, тверде або рідке пічне паливо.

Подати заяву та декларацію на субсидії для пенсіонерів у Миколаївській області можна кількома способами:

особисто — в обраному сервісному центрі Пенсійного фонду;

поштою — на адресу відповідного органу ПФУ;

онлайн — через портал електронних послуг ПФУ;

через уповноважену особу органу місцевого самоврядування, ЦНАП або через додаток/портал «Дія».

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