Пенсионный фонд Украины приступил к пересмотру права на получение жилищных cубсидии для пенсионеров в Николаевской области на новый период — до 30 апреля 2026 года, сообщает Politeka.net.
Об этом сообщили в ПФУ.
Большинство получателей могут рассчитывать на автоматическое переназначение помощи без необходимости повторно подавать документы. Это возможно при следующих условиях:
- в составе домохозяйства или имущественном состоянии не произошло изменений;
- отсутствует задолженность по жилищно-коммунальным услугам.
Определенным категориям граждан нужно обязательно повторно представить:
- заявление на получение субсидии для пенсионеров в Николаевской области;
- декларацию о доходах и расходах.
Это касается следующих домохозяйств:
- в составе которых есть внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
- члены которых проживают в арендованном жилье;
- если фактическое количество лиц, проживающих в домохозяйстве, меньше количества зарегистрированных;
- тех, кто обращается за субсидией на сжиженный газ, твердое или жидкое печное топливо.
Подать заявление и декларацию на субсидии для пенсионеров в Николаевской области можно несколькими способами:
- лично – в избранном сервисном центре Пенсионного фонда;
- почтой - в адрес соответствующего органа ПФУ;
- онлайн - через портал электронных услуг ПФУ ;
- через уполномоченное лицо органа местного самоуправления, ЦНАП или через приложение/портал "Дія".
Последние новости Украины:
Напомним Politeka писала, Подорожание продуктов в Николаеве: цены на ряд товаров переписали, что выросло больше всего.
Также Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Николаеве: где готовы приютить переселенцев.
Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Николаеве: где заплатят от 13 тысяч гривен.