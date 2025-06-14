Подать заявление и декларацию на субсидии для пенсионеров в Николаевской области можно несколькими способами.

Пенсионный фонд Украины приступил к пересмотру права на получение жилищных cубсидии для пенсионеров в Николаевской области на новый период — до 30 апреля 2026 года, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в ПФУ.

Большинство получателей могут рассчитывать на автоматическое переназначение помощи без необходимости повторно подавать документы. Это возможно при следующих условиях:

в составе домохозяйства или имущественном состоянии не произошло изменений;

отсутствует задолженность по жилищно-коммунальным услугам.

Определенным категориям граждан нужно обязательно повторно представить:

заявление на получение субсидии для пенсионеров в Николаевской области;

декларацию о доходах и расходах.

Это касается следующих домохозяйств:

в составе которых есть внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

члены которых проживают в арендованном жилье;

если фактическое количество лиц, проживающих в домохозяйстве, меньше количества зарегистрированных;

тех, кто обращается за субсидией на сжиженный газ, твердое или жидкое печное топливо.

Подать заявление и декларацию на субсидии для пенсионеров в Николаевской области можно несколькими способами:

лично – в избранном сервисном центре Пенсионного фонда;

почтой - в адрес соответствующего органа ПФУ;

онлайн - через портал электронных услуг ПФУ ;

через уполномоченное лицо органа местного самоуправления, ЦНАП или через приложение/портал "Дія".

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