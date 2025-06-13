Грошова допомога для ВПО у Полтавській області виплачується для покриття витрат на оренду житла благодійною організацією Карітас, повідомляє Politeka.net.

Деталі розкрили у прес-службі фонду. Розповідаємо, де саме і як отримати фінансову підтримку.

У яких громадах надається допомога:

Грошова допомога для ВПО у Полтавській області діє на території наступних громад:

  • Полтавська;
  • Миргородська;
  • Коломацька;
  • Кременчуцька;
  • Кобеляцька.

Хто може отримати:

Податися на участь можуть новоприбулі перемеленці, які перемістилися менше ніж 30 днів тому та відповідають принаймні одному з таких критеріїв вразливості:

  • особа з інвалідністю;
  • особа з тяжким захворюванням;
  • самотня людина віком від 55 років або домогосподарство, що складається з однієї чи двох літніх осіб без підтримки родичів;
  • самотні мати або батько, які виховують неповнолітніх дітей, а також опікуни;
  • багатодітні родини (троє і більше дітей до 18 років);
  • вагітні жінки та матері з дітьми віком до 3 років.

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Важливі умови участі у проєкті грошової допомоги для ВПО:

  • домогосподарство не отримувало аналогічної грошової допомоги від інших організацій;

  • середній місячний дохід на одну особу не перевищує 6318 гривень.

Які документи в Полтавській області потрібно надати для реєстрації:

  • паспорт (оригінал);
  • ідентифікаційний код (ІПН);
  • довідка ВПО (обов’язково видана не більше ніж 30 днів тому);
  • рахунок у форматі IBAN;
  • документи, що підтверджують належність до категорії вразливості;
  • довідка ОК-5 або ОК-7 з Пенсійного фонду (про страховий стаж або трудову діяльність).

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