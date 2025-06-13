Грошова допомога для ВПО у Полтавській області виплачується для покриття витрат на оренду житла благодійною організацією Карітас, повідомляє Politeka.net.
Деталі розкрили у прес-службі фонду. Розповідаємо, де саме і як отримати фінансову підтримку.
У яких громадах надається допомога:
Грошова допомога для ВПО у Полтавській області діє на території наступних громад:
- Полтавська;
- Миргородська;
- Коломацька;
- Кременчуцька;
- Кобеляцька.
Хто може отримати:
Податися на участь можуть новоприбулі перемеленці, які перемістилися менше ніж 30 днів тому та відповідають принаймні одному з таких критеріїв вразливості:
- особа з інвалідністю;
- особа з тяжким захворюванням;
- самотня людина віком від 55 років або домогосподарство, що складається з однієї чи двох літніх осіб без підтримки родичів;
- самотні мати або батько, які виховують неповнолітніх дітей, а також опікуни;
- багатодітні родини (троє і більше дітей до 18 років);
- вагітні жінки та матері з дітьми віком до 3 років.
Важливі умови участі у проєкті грошової допомоги для ВПО:
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домогосподарство не отримувало аналогічної грошової допомоги від інших організацій;
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середній місячний дохід на одну особу не перевищує 6318 гривень.
Які документи в Полтавській області потрібно надати для реєстрації:
- паспорт (оригінал);
- ідентифікаційний код (ІПН);
- довідка ВПО (обов’язково видана не більше ніж 30 днів тому);
- рахунок у форматі IBAN;
- документи, що підтверджують належність до категорії вразливості;
- довідка ОК-5 або ОК-7 з Пенсійного фонду (про страховий стаж або трудову діяльність).
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