Грошова допомога для ВПО у Полтавській області діє на території деяких громад.

Грошова допомога для ВПО у Полтавській області виплачується для покриття витрат на оренду житла благодійною організацією Карітас, повідомляє Politeka.net.

Деталі розкрили у прес-службі фонду. Розповідаємо, де саме і як отримати фінансову підтримку.

У яких громадах надається допомога:

Грошова допомога для ВПО у Полтавській області діє на території наступних громад:

Полтавська;

Миргородська;

Коломацька;

Кременчуцька;

Кобеляцька.

Хто може отримати:

Податися на участь можуть новоприбулі перемеленці, які перемістилися менше ніж 30 днів тому та відповідають принаймні одному з таких критеріїв вразливості:

особа з інвалідністю;

особа з тяжким захворюванням;

самотня людина віком від 55 років або домогосподарство, що складається з однієї чи двох літніх осіб без підтримки родичів;

самотні мати або батько, які виховують неповнолітніх дітей, а також опікуни;

багатодітні родини (троє і більше дітей до 18 років);

вагітні жінки та матері з дітьми віком до 3 років.

Важливі умови участі у проєкті грошової допомоги для ВПО:

домогосподарство не отримувало аналогічної грошової допомоги від інших організацій;

середній місячний дохід на одну особу не перевищує 6318 гривень.

Які документи в Полтавській області потрібно надати для реєстрації:

паспорт (оригінал);

ідентифікаційний код (ІПН);

довідка ВПО (обов’язково видана не більше ніж 30 днів тому);

рахунок у форматі IBAN;

документи, що підтверджують належність до категорії вразливості;

довідка ОК-5 або ОК-7 з Пенсійного фонду (про страховий стаж або трудову діяльність).

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