Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области выплачивается для покрытия расходов на аренду жилья благотворительной организацией Каритас, сообщает Politeka.net.
Детали раскрыли в пресс-службе фонда. Рассказываем, где и как получить финансовую поддержку.
В каких общинах оказывается поддержка:
Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области действует на территории следующих общин:
- Полтавская;
- Миргородская;
- Коломакская;
- Кременчугская;
- Кобеляцкая.
Кто может получить:
Податься на участие могут новоприбывшие перемеленцы, которые переместились менее 30 дней назад и отвечают по крайней мере одному из следующих критериев уязвимости:
- лицо с инвалидностью;
- лицо с тяжелым заболеванием;
- одинокий человек в возрасте от 55 лет или домохозяйство, состоящее из одного или двух пожилых без поддержки родственников;
- одинокие мать или отец, воспитывающие несовершеннолетних детей, а также опекуны;
- многодетные семьи (трое и более детей в возрасте до 18 лет);
- беременные женщины и матери с детьми младше 3 лет.
Важные условия участия в проекте денежной помощи для ВПЛ:
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домохозяйство не получало аналогичной денежной помощи от других организаций;
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средний месячный доход на одного человека не превышает 6318 гривен.
Какие документы в Полтавской области необходимо предоставить для регистрации:
- паспорт (оригинал);
- идентификационный код (ИНН);
- справка ВПЛ (обязательно выдана не более 30 дней назад);
- счет в формате IBAN;
- документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости;
- справка ОК-5 или ОК-7 из Пенсионного фонда (о страховом стаже или трудовой деятельности).
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