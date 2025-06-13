Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области действует на территории некоторых общин.

Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области выплачивается для покрытия расходов на аренду жилья благотворительной организацией Каритас, сообщает Politeka.net.

Детали раскрыли в пресс-службе фонда. Рассказываем, где и как получить финансовую поддержку.

В каких общинах оказывается поддержка:

Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области действует на территории следующих общин:

Полтавская;

Миргородская;

Коломакская;

Кременчугская;

Кобеляцкая.

Кто может получить:

Податься на участие могут новоприбывшие перемеленцы, которые переместились менее 30 дней назад и отвечают по крайней мере одному из следующих критериев уязвимости:

лицо с инвалидностью;

лицо с тяжелым заболеванием;

одинокий человек в возрасте от 55 лет или домохозяйство, состоящее из одного или двух пожилых без поддержки родственников;

одинокие мать или отец, воспитывающие несовершеннолетних детей, а также опекуны;

многодетные семьи (трое и более детей в возрасте до 18 лет);

беременные женщины и матери с детьми младше 3 лет.

Важные условия участия в проекте денежной помощи для ВПЛ:

домохозяйство не получало аналогичной денежной помощи от других организаций;

средний месячный доход на одного человека не превышает 6318 гривен.

Какие документы в Полтавской области необходимо предоставить для регистрации:

паспорт (оригинал);

идентификационный код (ИНН);

справка ВПЛ (обязательно выдана не более 30 дней назад);

счет в формате IBAN;

документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости;

справка ОК-5 или ОК-7 из Пенсионного фонда (о страховом стаже или трудовой деятельности).

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтаве: перечень услуг, которые предоставят бесплатно.

Также Politeka писала, Надбавка к пенсии в 2025 году: пенсионеры в Полтаве могут получить доплаты, перечень условий.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для пенсионеров в Полтаве: когда можно воспользоваться возможностью.