Відключення світла в Полтавській області заплановані на 13 червня 2025 року у зв’язку з проведенням ремонтних і технічних робіт на мережах АТ «Полтаваобленерго», повідомляє Politeka.

Тимчасові перерви в електропостачанні передбачені у населених пунктах Скороходівської громади.

З 08:00 до 17:00 електропостачання буде відсутнє в селах Рябківка, Филенкове, Шевченківка, Майдан, Лозуватка, Петрівка, а також у смт Чутове, Скороходове й Таверівка. Зокрема, у Рябківці відключення торкнуться вулиць Дачної, Єдності, Миру, Молодіжної, Степової, Центральної, Швидкого. У Филенковому без світла залишаться вулиці Затишна, Перемоги, Шевченка, а в Шевченківці – Магістральна й Молодіжна.

Також ремонтні роботи охоплять вулиці населених пунктів Білецьківка, Бурти, Маламівка, Підгірне та Майбородівка. В окремих селах, як-от Петрівка, буде проводитися розчищення трас повітряних ліній електропередач.

У Скороходовому, зокрема по вул. Миру, а також у Чутовому по вул. Енергетиків, планується капітальний ремонт обладнання. В окремих випадках – наприклад, у Таверівці – передбачено знеструмлення за заявою користувача.

Відключення світла в Полтавській області проводяться згідно з річною програмою технічного обслуговування електромереж. Споживачів просять поставитися з розумінням та заздалегідь підготуватися до можливих незручностей.

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