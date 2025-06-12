Отключения света в Полтавской области намечены на 13 июня 2025 года в связи с проведением ремонтных и технических работ на сетях АО «Полтаваоблэнерго», сообщает Politeka.

Временные перерывы в электроснабжении предусмотрены в населенных пунктах Скороходовской общины.

С 08:00 до 17:00 электроснабжение будет отсутствовать в селах Рябковка, Филенково, Шевченковка, Майдан, Лозоватка, Петровка, а также в пгт Чутово, Скороходово и Таверовка. В частности, в Рябковке отключения коснутся улиц Дачной, Единства, Мира, Молодежной, Степной, Центральной, Быстрого. В Филенковом без света останутся улицы Уютная, Победы, Шевченко, а в Шевченковке – Магистральная и Молодежная.

Также ремонтные работы охватят улицы населенных пунктов Белецковка, Бурты, Маламовка, Подгорное и Майбородовка. В отдельных селах, таких как Петровка, будет производиться расчистка трасс воздушных линий электропередач.

В Скороходовом, в частности, по ул. Мира, а также в Чутово по ул. Энергетиков, планируется капитальный ремонт оборудования. В отдельных случаях – например, в Таверовке – предусмотрено обесточивание по пользовательскому заявлению.

Отключения света в Полтавской области производятся согласно годовой программе технического обслуживания электросетей. Потребителей просят отнестись с пониманием и заранее подготовиться к возможным неудобствам.

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