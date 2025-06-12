Подорожчання продуктів у Полтавській області триває, про що свідчать нові дані про зміни цін у червні, передає Politeka.

За інформацією порталу «Мінфін», на початку літа в регіоні зафіксовано стабільне, хоч і помірне зростання вартості базових харчових товарів. Зокрема, здорожчали крупи, цукор, вершкове масло та сметана.

Ціна на гречану крупу зросла в середньому на 15 копійок — до 34,25 грн/кг. Водночас у мережах цінники суттєво різняться: від 29,90 в Auchan до 43,20 у Megamarket. У Сільпо за 900 г гречки «Селянка» просять 43,99, що помітно перевищує середню вартість.

Манна крупа «Хуторок» (800 г) додала в ціні 80 копійок і наразі коштує 29,41 гривень. У Metro її продають по 28,83, у Novus — 29,99, а в Сільпо інший бренд («Хатинка», 900 г) — вже 39,99.

Цукор кристалічний подорожчав на 72 копійки — до 34,27 грн/кг. Найнижча ціна наразі в Auchan — 32,90, найвища — у Megamarket (37,30 грн). У Сільпо ж «Повна Чаша» коштує 31,49, що нижче середнього показника.

Пачка вершкового масла «Селянське» (72,5%, 200 г) подорожчала на 30 коп. — до 117,25 гривень. Для порівняння, аналогічний продукт «Галичина» (82,5%, 180 г) у деяких магазинах коштує вже 144 грн.

Сметана «Президент» (15%, 350 г) додала у вартості 50 коп. — до 54,49. Конкурентний продукт «Молокія» (15%, 300 г) вартує 53,49 гривні.

Подорожчання продуктів у Полтавській області охопило низку базових позицій, підтверджуючи стійку тенденцію зростання вартості харчів навіть за умов незначних коливань.

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