Субсидії для пенсіонерів у Полтавській області продовжують діяти у 2025 році, адаптуючись до нових соціальних і економічних реалій, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що потрібно знати.

Право мають ті громадяни, у яких витрати на комунальні послуги перевищують п’ятнадцять відсотків від сукупного щомісячного доходу.

Розмір розраховується індивідуально. При цьому беруться до уваги склад родини, рівень доходів, тип житла та обсяги споживання ресурсів. Подати заяву на субсидії для пенсіонерів у Полтавській області можна як через місцеві управління соціального захисту, так і за допомогою електронних сервісів Пенсійного фонду.

Щоб її оформити, необхідно надати паспорт, ідентифікаційний код, довідку про доходи та документи, що підтверджують оплату житлово-комунальних послуг. Починаючи з першого травня, Пенсійний фонд розпочав перевірку всіх заявників на допомогу в опалювальний сезон 2025–2026 років. Якщо за цей період не відбулося змін у складі сім’ї чи в доходах, надання субсидії буде автоматично продовжено.

Особлива увага приділяється пенсіонерам із сільської місцевості, які працювали у сферах освіти, охорони здоров’я, культури або захисту рослин. Для них передбачена стовідсоткова компенсація витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

Крім того, держава забезпечує додаткові пільги на придбання твердого палива, скрапленого газу та інших енергоносіїв для автономного опалення. Ці пільги діють протягом усього опалювального сезону і можуть бути продовжені відповідно до рішення органів соціального захисту.

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