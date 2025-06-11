Субсидии для пенсионеров в Полтавской области продолжают действовать в 2025 году, адаптируясь к новым социальным и экономическим реалиям, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что нужно знать.

Право имеют граждане, у которых расходы на коммунальные услуги превышают пятнадцать процентов от совокупного ежемесячного дохода.

Размер рассчитывается индивидуально. При этом учитываются состав семьи, уровень доходов, тип жилья и объемы потребления ресурсов. Подать заявление на субсидии для пенсионеров в Полтавской области можно как через местные управления социальной защиты, так и с помощью электронных сервисов Пенсионного фонда.

Чтобы оформить ее, необходимо предоставить паспорт, идентификационный код, справку о доходах и документах, подтверждающих оплату жилищно-коммунальных услуг. Начиная с первого мая Пенсионный фонд начал проверку всех заявителей на помощь в отопительный сезон 2025-2026 годов. Если за этот период не произошло изменений в составе семьи или в доходах, субсидия будет автоматически продлена.

Особое внимание уделяется пенсионерам из сельской местности, работавшим в сферах образования, здравоохранения, культуры или защиты растений. Для них предусмотрена стопроцентная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Кроме того, государство обеспечивает дополнительные льготы на покупку твердого топлива, сжиженного газа и других энергоносителей для автономного отопления. Эти льготы действуют в течение всего отопительного сезона и могут быть продлены в соответствии с решением органов социальной защиты.

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