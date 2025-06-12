Подорожание продуктов в Полтавской области продолжается, о чем свидетельствуют новые данные по изменениям цен в июне, передает Politeka.

По информации портала Минфин», в начале лета в регионе зафиксирован стабильный, хоть и умеренный рост стоимости базовых продовольственных товаров. В частности, подорожали крупы, сахар, сливочное масло и сметана.

Цена на гречневую крупу выросла в среднем на 15 копеек – до 34,25 грн/кг. В то же время, в сетях ценники существенно отличаются: от 29,90 в Auchan до 43,20 в Megamarket. В Сильпо за 900 г гречки «Крестьянка» просят 43,99, что заметно превышает среднюю стоимость.

Манная крупа «Хуторок» (800 г) прибавила в цене 80 копеек и сейчас стоит 29,41 гривен. У Metro ее продают по 28,83, у Novus — 29,99, а у Сильпо другой бренд («Домик», 900 г) — уже 39,99.

Кристаллический сахар подорожал на 72 копейки — до 34,27 грн/кг. Самая низкая цена в Auchan — 32,90, самая высокая — в Megamarket (37,30 грн). В Сильпо же "Полная Чаша" стоит 31,49, что ниже среднего показателя.

Пачка сливочного масла "Крестьянское" (72,5%, 200 г) подорожала на 30 коп. - до 117,25 гривен.

Сметана «Президент» (15%, 350 г) прибавила в стоимости 50 коп. — 54,49 грн.

Подорожание продуктов в Полтавской области охватило ряд базовых позиций, подтверждая устойчивую тенденцию роста стоимости продуктов питания даже при незначительных колебаниях.

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