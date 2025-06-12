Місцевих мешканців попередили про новий графік руху транспорту у Львові, тому розповідаємо, кого він стосується в першу чергу.

Новий графік руху транспорту у Львові почав діяти з 2 червня, повідомляє Politeka.

Місцева влада внесла зміни у маршрути двох автобусів — №21 та №25. Інші кінцеві зупинки вже діють і стосуються мікрорайонів, де мешканці давно чекали на краще сполучення.

Новий графік руху транспорту у Львові передбачає, що автобус №21 тепер їздитиме до зупинки Варшавська. Це рішення ухвалили для того, щоб покращити зв’язок із районом, який раніше мав обмежене сполучення.

Щоб дотримуватись звичних інтервалів, на маршрут додали ще 2 машини. Тепер усього на лінії працює 12 транспортних засобів.

№25 теж зазнав змін. Його продовжили ще на 500 метрів — тепер пасажири мають змогу доїхати не до вулиці Кордуби, а далі, аж до Заклинських. Там, біля монастиря, облаштовано кінцеву зупинку. Це дозволить зручніше планувати поїздки.

Маршрутку №21 і надалі обслуговуватиме АТП-14630. Їхній рейс пролягає через торгові центри, Городоцьку, Виговського, Сахарова, Коперника, центр міста, Варшавську і в зворотному напрямку з тими ж зупинками. Що стосується №25, то його виконує перевізник Міра і К.

Він їздить через Заклинських, Липинського, Чорновола, Куліша, Стрийську і повертається тим самим шляхом. Новий графік руху транспорту у Львові має зробити поїздки комфортнішими для мешканців окремих районів, де добиратися було складно або довго.

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