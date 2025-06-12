Местных жителей предупредили о новом графике движения транспорта во Львове, поэтому рассказываем, кого он касается в первую очередь.

Новый график движения транспорта во Львове начал действовать со 2 июня, сообщает Politeka.

Местные власти внесли изменения в маршруты двух автобусов — №21 и №25. Другие конечные остановки уже действуют и касаются микрорайонов, где жители давно ждали лучшего сообщения.

Новый график движения транспорта во Львове предполагает, что автобус №21 будет теперь ездить до остановки Варшавска. Это решение было принято для того, чтобы улучшить связь с районом, ранее имевшим ограниченное сообщение.

Чтобы соблюдать привычные интервалы, на маршрут добавили еще 2 машины. Теперь всего на линии работает 12 транспортных средств.

№25 тоже претерпел изменения. Его продлили еще на 500 метров — теперь пассажиры могут доехать не до улицы Кордубы, а дальше, вплоть до Заклинских. Там, у монастыря, обустроена конечная остановка. Это позволит удобнее планировать поездки.

Маршрутку №21 и дальше будет обслуживать АТП-14630. Их рейс проходит через торговые центры, Городоцкий, Выговский, Сахаров, Коперник, центр города, Варшавскую и в обратном направлении с теми же остановками. Что касается №25, то его выполняет перевозчик Мира и К.

Он ездит через Заклинских, Липинского, Чорновила, Кулиша, Стрыйскую и возвращается по тому же пути. Новый график движения транспорта во Львове должен сделать поездки более комфортными для жителей отдельных районов, где добираться было сложно или долго.

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