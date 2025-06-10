Відключення світла в Дніпрі проводиться у зв’язку з профілактичними роботами, які допоможуть уникнути аварій у майбутньому

Відключення світла в Дніпрі відбудеться через планові ремонтні роботи, повідомляє Politeka.

Енергетики повідомляють, що це необхідно для підтримки стабільної роботи електромереж та запобігання аварій.

11 червня з 08:00 до 18:00 — роботи відбуватимуться за адресами:

вулиця Бориса Мозолевського: 2, 4, 6; Козака Мамая: 22-28 (парні); Мирослава Скорика: 6; Ігоря Ветрогонова: 1, 2; Моцарта: 1-14; Олександри Риндовської: 42-45, 47-65 (непарні), 66-86 (парні); Самотканська: 1-9, 9/1, 10-12, 12А, 13, 14; Сурська: 71-96, 98-103, 105, 107, 109; Фредеріка Шопена: 1-14.

12 червня з 08:00 до 18:00 — за адресами: вул. Національної Гвардії: 17, 19, 19А.

Відключення світла в Дніпрі проводиться у зв’язку з профілактичними роботами, які допоможуть уникнути аварій у майбутньому.

Мешканцям радять заздалегідь підготуватися та врахувати незручності при плануванні буденних справ.Варто зарядити гаджети та спланувати побутові справи. У випадку виникнення питань — звертайтесь до кол-центру вашого оператора електромереж.

Енергетики просять вибачення за тимчасові незручності та дякують укарїнцям, які проживають у Дніпрі за розуміння.

Окрім того, мешканцям радять слідкувати за офіційними повідомленнями для того, щоб знати про наступні відключення.

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