Новий графік руху транспорту в Дніпрі діє з 10 червня через впровадження масштабних змін у роботі, повідомляє Politeka.net.

Зміни пов'язані з ремонтом трамвайної колії.

Новий графік руху транспорту в Дніпрі виглядає наступним чином:

Тимчасово припинено пересування трамвайного маршруту №1.

Запущено альтернативний трамвайний маршрут №1К, який курсує від вулиці Центральної до Університету науки і технологій.

Продовжує роботу трамвай №7 за маршрутом площа Старомостова – площа Вокзальна – Університет науки і технологій.

Тролейбуси №4 та «Б» тимчасово не працюють.

Тролейбус №1 у напрямку до вулиці Незалежності змінює маршрут: від зупинки «Історичний музей» прямує через проспект Науки, Запорізьке шосе, Богдана Хмельницького.

Тролейбус «А» у напрямку до площі Героїв Майдану від зупинки «Обласний ТЦК» їде через проспект Лесі Українки, вулицю Львівську, вул. 128-ї бригади Територіальної оборони, Дмитра Яворницького.

Автобуси №87Б, №101А, №146Б, №157А у напрямку до вокзалу рухаються в об’їзд: через проспект Дмитра Яворницького, вулицю Михайла Грушевського, вулицю Святослава Хороброго, вулицю Воскресенську, далі знову по Дмитра Яворницького.

Кінцева зупинка автобусів №113 перенесена з ЦУМу на інший бік просп. — до зупинки «площа Героїв Майдану». У напрямку вулиці Будівельників автобуси курсують за маршрутом: Дмитра Яворницького – вулиця Михайла Грушевського – вулиця Святослава Хороброго – просп. Лесі Українки, далі – за основною схемою.

Новий графік руху транспорту в Дніпрі зачепив лише вищезгадані рейси. Усі інші маршрути громадського - працюють у штатному режимі відповідно до розкладу робочого дня, повідомляє міськрада.

Обмеження для автомобільного:

Патрульна поліція попереджає, що на період проведення ремонтних робіт перекрито пересування транспорту через перехрестя проспекту Дмитра Яворницького, вулиці Короленка та вулиці Володимира Мономаха.

Водіям радять враховувати ці зміни під час планування маршрутів.

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