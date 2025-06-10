Новый график движения транспорта в Днепре затронет несколько важных маршрутов.

Новый график движения транспорта в Днепре действует с 10 июня по внедрению масштабных изменений в работе, сообщает Politeka.net.

Изменения связаны с ремонтом трамвайного пути.

Новый график движения транспорта в Днепре выглядит следующим образом:

Временно прекращено передвижение трамвайного рейса №1.

Запущен альтернативный трамвайный рейс №1К, курсирующий от Центральной до Университета науки и технологий.

Продолжает работу трамвай №7 по рейсу площадь Старомостова – площадь Вокзальная – Университет науки и технологий.

Троллейбусы №4 и "Б" временно не работают.

Троллейбус №1 по направлению к Независимости меняет маршрут: от остановки «Исторический музей» следует через проспект Науки, Запорожское шоссе, Богдана Хмельницкого.

Троллейбус «А» в направлении площади Героев Майдана от остановки «Областной ТЦК» едет через проспект Леси Украинки, улицу Львовскую, ул. 128-й бригады Территориальной обороны Дмитрия Яворницкого.

Автобусы №87Б, №101А, №146Б, №157А по направлению к вокзалу движутся в объезд: через проспект Дмитрия Яворницкого, Михаила Грушевского, ул. Святослава Храброго, ул. Воскресенскую, дальше снова по Дмитрию Яворницкому.

Конечная остановка автобусов №113 перенесена из ЦУМа на другую сторону просп. — до остановки «Площадь Героев Майдана». По направлению улицы Строителей автобусы курсируют по маршруту: Дмитрия Яворницкого–Михаила Грушевского–Святослава Храброго–просп. Леси Украинки, далее – по основной схеме.

Новый график движения транспорта в Днепре задел только вышеупомянутые рейсы. Все остальные маршруты общественного работают в штатном режиме в соответствии с расписанием рабочего дня, сообщает горсовет.

Ограничения для автомобильного:

Патрульная полиция предупреждает, что на период проведения ремонтных работ перекрыто передвижение транспорта через перекресток проспекта Дмитрия Яворницкого, ул. Короленко и Владимира Мономаха.

Водителям советуют учитывать эти изменения при планировании маршрутов.

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