Отключение света в Днепре производится в связи с профилактическими работами, которые помогут избежать аварий в будущем.

Отключение света в Днепре произойдет из-за плановых ремонтных работ, сообщает Politeka.

Энергетики сообщают, что это необходимо для поддержания стабильной работы электросетей и предотвращения аварий.

11 июня с 08:00 до 18:00 работы будут проходить по адресам:

улица Бориса Мозолевского: 2, 4, 6; Казака Мамая: 22-28 (парни); Мирослава Скорика: 6; Игоря Ветрогонова: 1, 2; Моцарта: 1–14; Александры Рындовской: 42-45, 47-65 (нечетные), 66-86 (четные); Самотканская: 1-9, 9/1, 10-12, 12А, 13, 14; Сурская: 71-96, 98-103, 105, 107, 109; Фредерика Шопена: 1-14.

12 июня с 08:00 до 18:00 - по адресам: ул. Национальной Гвардии: 17, 19, 19А.

Отключение света в Днепре производится в связи с профилактическими работами, которые помогут избежать аварий в будущем.

Жителям советуют заранее подготовиться и учесть неудобства при планировании обыденных дел. Следует зарядить гаджеты и спланировать бытовые дела. В случае возникновения вопросов обращайтесь в кол-центр вашего оператора электросетей.

Энергетики просят прощения за временные неудобства и благодарят украинцев, проживающих в Днепре за понимание.

Кроме того, жителям советуют следить за официальными сообщениями, чтобы знать о следующих отключениях.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре: куда можно обращаться за помощью.

Також Politeka писала, Как ВПЛ получить субсидию на аренду жилья в Днепре: переселенцы могут частично покрыть расходы.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области: принимаются новые заявки, места ограничены.