Право на цю грошову допомогу для пенсіонерів мають не лише громадяни України, а й іноземці та особи без громадянства, що проживають в Україні.

Грошова допомога для пенсіонерів призначається тим літнім українцям, які не мають права на пенсійні виплати, повідомляє Politeka.net.

Мінсоцполітики уточнили, що це стосується тих українців, у яких недостатньо робочого стажу.

Так, громадяни, які досягли 65-річного віку, але не набули права на пенсію через недостатній страховий стаж, можуть розраховувати на державну грошову допомогу для пенсіонерів. Її розмір визначається відповідно до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Грошова допомога для пенсіонерів призначається:

особам віком від 65 років, не мають пенсійних прав;

особам з інвалідністю I, II або III групи;

не отримують жодних інших пенсій чи соціальних виплат;

малозабезпеченим людям, що відповідають визначеним критеріям.

Право на цю підтримку мають не лише громадяни України, а й іноземці та особи без громадянства, проживають в Україні на постійній основі, біженці, люди, що потребують додаткового захисту, а також громадяни Польщі, що перебувають на українській території.

Розмір виплат у 2025 році:

2361 грн — 100% прожиткового мінімуму для осіб з інвалідністю I групи;

— 100% прожиткового мінімуму для осіб з інвалідністю I групи; 1888 гривень — 80% для осіб з інвалідністю II групи;

— 80% для осіб з інвалідністю II групи; 1416 грн — 60% для осіб з інвалідністю III групи;

— 60% для осіб з інвалідністю III групи; 1180 гривень — 50% для священнослужителів;

— 50% для священнослужителів; 708 грн — 30% для людей, які досягли 65 років і не мають пенсії.

Для подачі заявки необхідно звернутися до територіального органу соціального захисту населення. Потрібно надати такі документи:

заяву;

паспорт;

трудову книжку;

ідентифікаційний код;

декларацію про доходи і майновий стан, включно з інформацією про склад родини.

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