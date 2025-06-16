Право на это пособие для пенсионеров имеют не только граждане Украины, но и иностранцы и лица без гражданства, проживающие в Украине.

Денежная помощь для пенсионеров назначается пожилым украинцам, которые не имеют права на пенсионные выплаты, сообщает Politeka.net.

Минсоцполитики уточнили, что это касается украинцев, у которых недостаточно рабочего стажа.

Так, граждане, достигшие 65-летнего возраста, но не получившие права на пенсию из-за недостаточного страхового стажа, могут рассчитывать на государственную денежную помощь для пенсионеров. Ее размер определяется в соответствии с прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность.

Денежная помощь для пенсионеров назначается:

лицам в возрасте от 65 лет, не имеющим пенсионных прав;

лицам с инвалидностью I, II или III группы;

не получают никаких других пенсий или социальных выплат;

малообеспеченным людям, отвечающим определенным критериям.

Право на эту поддержку имеют не только граждане Украины, но и иностранцы и лица без гражданства, проживающие в Украине на постоянной основе, беженцы, нуждающиеся в дополнительной защите, а также граждане Польши, находящиеся на украинской территории.

Размер выплат в 2025 году:

2361 грн - 100% прожиточного минимума для лиц с инвалидностью I группы;

- 100% прожиточного минимума для лиц с инвалидностью I группы; 1888 гривен - 80% для лиц с инвалидностью II группы;

- 80% для лиц с инвалидностью II группы; 1416 грн - 60% для лиц с инвалидностью III группы;

- 60% для лиц с инвалидностью III группы; 1180 гривен - 50% для священнослужителей;

- 50% для священнослужителей; 708 грн — 30% для людей, достигших 65 лет и не имеющих пенсии.

Для подачи заявки необходимо обратиться в территориальный орган социальной защиты населения. Следует предоставить следующие документы:

заявление;

паспорт;

трудовую книжку;

идентификационный код;

декларацию о доходах и имущественном положении, включая информацию о составе семьи.

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