Грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області надається строком на шість місяців і охоплює мешканців Миргородської, Коломацької, Кременчуцької та Кобеляцької громад.

Грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області надається благодійною організацією Карітас при дотриманні певних умов, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомила організація на своїй сторінці у Фейсбук.

Грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області надається, якщо вони мають статус ВПО. Виплата надається строком на шість місяців і охоплює мешканців Полтавської, Миргородської, Коломацької, Кременчуцької та Кобеляцької громад.

Хто може отримати:

Подати заявку можуть внутрішньо переміщені особи, які нещодавно (менше 30 днів тому) переїхали до однієї з визначених громад. При цьому заявник повинен належати до однієї з таких категорій:

особи з інвалідністю;

люди з тяжкими хворобами;

самотні особи старшого віку (від 55 років) або домогосподарства, що складаються з одного чи двох літніх людей без підтримки родини;

самотні матері або батьки, а також опікуни неповнолітніх дітей;

багатодітні сім’ї (троє і більше дітей віком до 18 років);

вагітні жінки або матері з дітьми віком до трьох років.

Необхідні документи для реєстрації на грошову допомогу для пенсіонерів у Полтавській області:

оригінал паспорта;

ідентифікаційний код;

довідка внутрішньо переміщеної особи, видана не раніше ніж 30 днів тому;

номер банківського рахунку у форматі IBAN;

документи, що підтверджують належність до однієї з вразливих категорій;

довідка форми ОК-5 або ОК-7 з Пенсійного фонду.

Обмеження щодо участі у програмі:

домогосподарство не повинно було раніше отримувати подібну фіндопомогу від інших організацій;

середній місячний дохід на одну особу у родині не має перевищувати 6318 гривень.

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