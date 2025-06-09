Грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області надається благодійною організацією Карітас при дотриманні певних умов, повідомляє Politeka.net.
Про це повідомила організація на своїй сторінці у Фейсбук.
Грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області надається, якщо вони мають статус ВПО. Виплата надається строком на шість місяців і охоплює мешканців Полтавської, Миргородської, Коломацької, Кременчуцької та Кобеляцької громад.
Хто може отримати:
Подати заявку можуть внутрішньо переміщені особи, які нещодавно (менше 30 днів тому) переїхали до однієї з визначених громад. При цьому заявник повинен належати до однієї з таких категорій:
- особи з інвалідністю;
- люди з тяжкими хворобами;
- самотні особи старшого віку (від 55 років) або домогосподарства, що складаються з одного чи двох літніх людей без підтримки родини;
- самотні матері або батьки, а також опікуни неповнолітніх дітей;
- багатодітні сім’ї (троє і більше дітей віком до 18 років);
- вагітні жінки або матері з дітьми віком до трьох років.
Необхідні документи для реєстрації на грошову допомогу для пенсіонерів у Полтавській області:
- оригінал паспорта;
- ідентифікаційний код;
- довідка внутрішньо переміщеної особи, видана не раніше ніж 30 днів тому;
- номер банківського рахунку у форматі IBAN;
- документи, що підтверджують належність до однієї з вразливих категорій;
- довідка форми ОК-5 або ОК-7 з Пенсійного фонду.
Обмеження щодо участі у програмі:
- домогосподарство не повинно було раніше отримувати подібну фіндопомогу від інших організацій;
- середній місячний дохід на одну особу у родині не має перевищувати 6318 гривень.
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