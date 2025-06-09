Денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области предоставляется благотворительной организацией Каритас при соблюдении определенных условий, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщила организация на своей странице в Facebook.

Денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области предоставляется, если у них есть статус ВПЛ. Выплата предоставляется сроком на шесть месяцев и охватывает жителей Полтавской, Миргородской, Коломакской, Кременчугской и Кобелякской общин.

Кто может получить:

Подать заявку могут внутренне перемещенные лица, которые недавно (менее 30 дней назад) переехали в одну из определенных общин. При этом заявитель должен относиться к одной из следующих категорий:

  • лица с инвалидностью;
  • люди с тяжелыми болезнями;
  • одинокие лица старшего возраста (от 55 лет) или домохозяйства, состоящие из одного или двух пожилых без поддержки семьи;
  • одинокие матери или родители, а также опекуны несовершеннолетних детей;
  • многодетные семьи (трое и более детей младше 18 лет);
  • беременные женщины или матери с детьми младше трех лет.

Надбавка к пенсии 2025 года

Необходимые документы для регистрации на денежную помощь для пенсионеров в Полтавской области:

  • оригинал паспорта;
  • идентификационный код;
  • справка внутренне перемещенного лица, выданная не ранее 30 дней назад;
  • номер банковского счета в формате IBAN;
  • документы, подтверждающие принадлежность к одной из уязвимых категорий;
  • справка формы ОК-5 или ОК-7 из Пенсионного фонда.

Ограничения по участию в программе:

  • домохозяйство не должно было раньше получать подобную финпомощь от других организаций;
  • средний месячный доход на одного человека в семье не должен превышать 6318 гривен.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтаве: перечень услуг, которые предоставят бесплатно.

Также Politeka писала, Надбавка к пенсии в 2025 году: пенсионеры в Полтаве могут получить доплаты, перечень условий.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для пенсионеров в Полтаве: когда можно воспользоваться возможностью.