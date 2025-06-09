Денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области предоставляется сроком на шесть месяцев и охватывает жителей Миргородской, Коломакской, Кременчугской и Кобелякской общин.

Денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области предоставляется благотворительной организацией Каритас при соблюдении определенных условий, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщила организация на своей странице в Facebook.

Денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области предоставляется, если у них есть статус ВПЛ. Выплата предоставляется сроком на шесть месяцев и охватывает жителей Полтавской, Миргородской, Коломакской, Кременчугской и Кобелякской общин.

Кто может получить:

Подать заявку могут внутренне перемещенные лица, которые недавно (менее 30 дней назад) переехали в одну из определенных общин. При этом заявитель должен относиться к одной из следующих категорий:

лица с инвалидностью;

люди с тяжелыми болезнями;

одинокие лица старшего возраста (от 55 лет) или домохозяйства, состоящие из одного или двух пожилых без поддержки семьи;

одинокие матери или родители, а также опекуны несовершеннолетних детей;

многодетные семьи (трое и более детей младше 18 лет);

беременные женщины или матери с детьми младше трех лет.

Необходимые документы для регистрации на денежную помощь для пенсионеров в Полтавской области:

оригинал паспорта;

идентификационный код;

справка внутренне перемещенного лица, выданная не ранее 30 дней назад;

номер банковского счета в формате IBAN;

документы, подтверждающие принадлежность к одной из уязвимых категорий;

справка формы ОК-5 или ОК-7 из Пенсионного фонда.

Ограничения по участию в программе:

домохозяйство не должно было раньше получать подобную финпомощь от других организаций;

средний месячный доход на одного человека в семье не должен превышать 6318 гривен.

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