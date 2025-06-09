Денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области предоставляется благотворительной организацией Каритас при соблюдении определенных условий, сообщает Politeka.net.
Об этом сообщила организация на своей странице в Facebook.
Денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области предоставляется, если у них есть статус ВПЛ. Выплата предоставляется сроком на шесть месяцев и охватывает жителей Полтавской, Миргородской, Коломакской, Кременчугской и Кобелякской общин.
Кто может получить:
Подать заявку могут внутренне перемещенные лица, которые недавно (менее 30 дней назад) переехали в одну из определенных общин. При этом заявитель должен относиться к одной из следующих категорий:
- лица с инвалидностью;
- люди с тяжелыми болезнями;
- одинокие лица старшего возраста (от 55 лет) или домохозяйства, состоящие из одного или двух пожилых без поддержки семьи;
- одинокие матери или родители, а также опекуны несовершеннолетних детей;
- многодетные семьи (трое и более детей младше 18 лет);
- беременные женщины или матери с детьми младше трех лет.
Необходимые документы для регистрации на денежную помощь для пенсионеров в Полтавской области:
- оригинал паспорта;
- идентификационный код;
- справка внутренне перемещенного лица, выданная не ранее 30 дней назад;
- номер банковского счета в формате IBAN;
- документы, подтверждающие принадлежность к одной из уязвимых категорий;
- справка формы ОК-5 или ОК-7 из Пенсионного фонда.
Ограничения по участию в программе:
- домохозяйство не должно было раньше получать подобную финпомощь от других организаций;
- средний месячный доход на одного человека в семье не должен превышать 6318 гривен.
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