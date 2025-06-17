Підвищення тарифів на комунальні послуги у Сумській області знову викликає занепокоєння серед жителів регіону, інформує Politeka.

Уряд України, зокрема Міністерство розвитку громад, розробляє проєкт рішення, що може вплинути на формування цін на централізоване водопостачання та водовідведення.

Згідно з пропозиціями, ціни або залишаться на довоєнному рівні (станом на 24 лютого 2022 року), або місцева влада отримає повноваження компенсувати комунальним підприємствам різницю з місцевих бюджетів. Якщо документ буде ухвалено, тарифне навантаження на населення може зрости — що особливо відчутно позначиться на мешканцях Сумщини.

Паралельно, з 1 червня 2024 року в Україні зросла ціна на електроенергію для побутових споживачів — тепер вона становить 4,32 грн за кВт⋅год. Відповідне рішення закріплене постановою Кабінету Міністрів №632.

Газ для споживачів у Сумській області наразі відпускається за річним тарифом у 7,96 грн/м³, однак частина постачальників вже переглянули свої місячні ціни. Тариф на доставку газу залишається стабільним і складає 1,608 грн/м³, згідно з чинними правилами воєнного стану.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Сумській області, зокрема на воду, є ймовірним, адже водопостачання наразі не входить до переліку послуг, захищених мораторієм.

Фахівці закликають громадян уважно аналізувати платіжки та за необхідності звертатися за роз’ясненнями до органів місцевого самоврядування.

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