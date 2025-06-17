Повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области снова вызывает беспокойство среди жителей региона, сообщает Politeka.

Правительство Украины, в частности, Министерство развития общин, разрабатывает проект решения, которое может повлиять на формирование цен на централизованное водоснабжение и водоотвод.

Согласно предложениям, цены либо останутся на довоенном уровне (по состоянию на 24 февраля 2022 года), либо местные власти получат полномочия компенсировать коммунальным предприятиям разницу из местных бюджетов. Если документ будет принят, тарифная нагрузка на население может возрасти, что особенно ощутимо скажется на жителях Сумщины.

Параллельно с 1 июня 2024 года в Украине выросла цена на электроэнергию для бытовых потребителей — теперь она составляет 4,32 грн за кВт⋅час. Соответствующее решение закреплено постановлением Кабинета Министров №632.

Газ для потребителей в Сумской области отпускается по годовому тарифу в 7,96 грн/м³, однако часть поставщиков уже пересмотрели свои месячные цены. Тариф на доставку газа остается стабильным и составляет 1,608 грн/м³, согласно действующим правилам военного положения.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области, в частности на воду, вероятно, ведь водоснабжение пока не входит в перечень услуг, защищенных мораторием.

Специалисты призывают граждан внимательно анализировать платежки и при необходимости обращаться за разъяснениями в органы местного самоуправления.

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