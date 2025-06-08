У кількох містах України вже наступного понеділка заплановані графіки відключення газу на тиждень з 9 по 15 червня, тому розповідаємо, кого вони стосуються.

Відключення газу на тиждень з 9 по 15 червня торкнеться мешканців Харкова, Полтави та Вінниці, повідомляє Politeka.

Газовики попереджають заздалегідь, тож варто бути уважними й підготуватися до тимчасових незручностей. Відключення газу на тиждень з 9 по 15 червня у Харкові стартує з понеділка.

У Київському районі Харкова фахівці міської філії «Газмережі» вийдуть на планові роботи. Без блакитного палива тимчасово залишаться мешканці вулиці Батумської, де постачання припинять одразу в кількох десятках будинків. Містян закликають ще до початку ремонтів перекрити крани біля плит і колонок та не нехтувати елементарними заходами безпеки.

Окрім цього, в Полтаві 11 числа на вулиці Шевченка проводитимуть ремонт газових комунікацій, через що постачання обмежать. Без блакитного палива опиняться жителі будинків із 41 по 78 номер. Спеціалісти «Полтавагазу» нагадують, що головне не забути вчасно перекрити подачу у квартирі.

У Вінниці відключення газу на тиждень з 9 по 15 червня також пов’язане з технічним обслуговуванням. Роботи розтягнуться на три дні — з 10 по 12 число. У перший день обмежать подачу в будинках на Шимка. Наступного дня до списку додадуть кілька адрес і на вулиці Антонова. На третій день обмеження діятимуть лише на Антонова.

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