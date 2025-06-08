В нескольких городах Украины с понедельника запланированы графики отключения газа на неделю с 9 по 15 июня, поэтому рассказываем, кого они касаются.

Отключение газа на неделю с 9 по 15 июня коснется жителей Харькова, Полтавы и Винницы, сообщает Politeka.

Газовики предупреждают заранее, поэтому следует быть внимательными и подготовиться к временным неудобствам. Отключение газа в неделю с 9 по 15 июня в Харькове стартует с понедельника.

В Киевском районе Харькова специалисты городского филиала "Газсети" выйдут на плановые работы. Без голубого топлива временно останутся жители улицы Батумской, где поставки будут прекращены сразу в нескольких десятках домов. Горожане призывают еще до начала ремонтов перекрыть краны у плит и колонок и не пренебрегать элементарными мерами безопасности.

Кроме того, в Полтаве 11 числа на улице Шевченко будут проводить ремонт газовых коммуникаций, из-за чего поставки ограничат. Без голубого топлива окажутся жители домов с 41 по 78 номер. Специалисты "Полтавагаза" напоминают, что главное не забыть вовремя перекрыть подачу в квартире.

В Виннице отключение газа на неделю с 9 по 15 июня также связано с техническим обслуживанием. Работы растянутся на три дня – с 10 по 12 число. В первый день ограничат подачу в домах на Шимках. На следующий день в список будут добавлены несколько адресов и на улице Антонова. На третий день ограничения будут действовать только для Антонова.

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