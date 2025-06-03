Відключення газу в Чернівецькій області є тимчасовим і необхідним кроком для підтримки надійності та безпеки газопостачання у регіоні.

Відключення газу в Чернівецькій області торкнеться 16 сіл, повідомляє Politeka.

Тут мешканці залишаться без газопостачання 4–5 червня.

З 9:00 ранку 4 червня до 16:00 5 червня 2025 року відбудеться планове відключення газу на Буковині через профілактичні роботи на мережах. Про це повідомляє Чернівецька філія «Газмереж».

Роботи проводитиме Новоселицьке управління експлуатації газових господарств. Тимчасове припинення подачі блакитного палива охопить жителів таких населених пунктів: Мамалига, Драниця, Костичани, Ванчиківці, Подвірне, Стальнівці, Несвоя, Балківці, Котелево, Черлена, Щербинці, Форосна, Жилівка, Білівці, Ярівка та Крутеньки.

Фахівці наголошують на важливості безпеки: мешканцям слід обов’язково перекрити крани на всіх опусках перед газовими приладами та не відкривати їх до завершення робіт. Відновити газопостачання планують 5 червня о 16:00.

Газовики просять вибачення за незручності та закликають ставитися з розумінням до необхідності технічного обслуговування. Відключення газу в Чернівецькій області дозволить уникнути можливих аварій і гарантувати стабільну роботу систем у майбутньому.

Відключення газу в Чернівецькій області є тимчасовим і необхідним кроком для підтримки надійності та безпеки газопостачання у регіоні.

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