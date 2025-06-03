Отключение газа в Черновицкой области является временным и необходимым шагом по поддержанию надежности и безопасности газоснабжения в регионе.

Отключение газа в Черновицкой области коснется 16 сел, сообщает Politeka.

Здесь жители останутся без газоснабжения 4-5 июня.

С 9:00 утра 4 июня до 16:00 5 июня 2025 произойдет плановое отключение газа на Буковине из-за профилактических работ на сетях. Об этом сообщает Черновицкий филиал «Газсетей».

Работы будет проводить Новоселицкое управление эксплуатации газовых хозяйств. Временное прекращение подачи голубого топлива охватит жителей таких населенных пунктов: Мамалыга, Драница, Костычаны, Ванчиковцы, Дворное, Стильцы, Несвоя, Балковцы, Котелево, Черлена, Щербинцы, Форосна, Жиловка, Беловцы, Яровка и Крутеньки.

Специалисты отмечают важность безопасности: жителям следует обязательно перекрыть краны на всех опусках перед газовыми приборами и не открывать их до завершения работ. Возобновить газоснабжение планируют 5 июня в 16:00.

Газовики просят прощения за неудобства и призывают относиться с пониманием необходимости технического обслуживания. Отключение газа в Черновицкой области позволит избежать возможных аварий и гарантировать стабильную работу систем в будущем.

Отключение газа в Черновицкой области является временным и необходимым шагом по поддержанию надежности и безопасности газоснабжения в регионе.

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