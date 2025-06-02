Відключення газу у Рівненській області є частиною загальноукраїнської кампанії з технічного обслуговування.

Відключення газу у Рівненській області торкнуться переважно міста Рівне, де 5 червня з 08:00 розпочнуться аварійно-відновлювальні роботи у газових колодязях, повідомляє Politeka.

Через це тимчасово буде припинено подачу газу до двох об’єктів комунально-побутової сфери. Після завершення ремонтних робіт газопостачання обіцяють оперативно відновити.

Споживачам нагадують про важливі заходи безпеки: перед відключенням необхідно перекрити крани перед газовими приладами та не користуватися послугою до повного завершення робіт і відновлення подачі. Крім того, для проведення пускових робіт потрібно забезпечити вільний доступ працівникам у квартири та будинки. Відновлення газопостачання буде здійснюватися лише за присутності мешканців.

Відключення газу у Рівненській області є частиною загальноукраїнської кампанії з технічного обслуговування, модернізації обладнання та профілактики на газових мережах.

Ці заходи спрямовані на підвищення безпеки та надійності газопостачання у майбутньому. Мешканців просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей і заздалегідь подбати про свої побутові потреби.