Відключення газу у Рівненській області торкнуться переважно міста Рівне, де 5 червня з 08:00 розпочнуться аварійно-відновлювальні роботи у газових колодязях, повідомляє Politeka.
Через це тимчасово буде припинено подачу газу до двох об’єктів комунально-побутової сфери. Після завершення ремонтних робіт газопостачання обіцяють оперативно відновити.
Споживачам нагадують про важливі заходи безпеки: перед відключенням необхідно перекрити крани перед газовими приладами та не користуватися послугою до повного завершення робіт і відновлення подачі. Крім того, для проведення пускових робіт потрібно забезпечити вільний доступ працівникам у квартири та будинки. Відновлення газопостачання буде здійснюватися лише за присутності мешканців.
Відключення газу у Рівненській області є частиною загальноукраїнської кампанії з технічного обслуговування, модернізації обладнання та профілактики на газових мережах.
Ці заходи спрямовані на підвищення безпеки та надійності газопостачання у майбутньому. Мешканців просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей і заздалегідь подбати про свої побутові потреби.
Щоб уникнути зайвих ризиків, фахівці радять не залишати ввімкнені прилади без нагляду навіть після відновлення подачі газу.
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