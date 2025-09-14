Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області забезпечує не лише відновлення житла, але й комплексну підтримку для збереження здоров’я та безпеки літніх людей.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області передбачає комплекс заходів, спрямованих на підтримку літніх людей, повідомляє Politeka.

За даними Карітасу, основна мета проєкту – забезпечити безпечні умови життя для осіб похилого віку та родин, що постраждали від війни.

Серед ключових ініціатив – ремонт житла, яке зазнало пошкоджень унаслідок бойових дій. Допомога надається власникам квартир і будинків із легкими та середніми руйнуваннями, включно з пошкодженими дверима, вікнами, стінами, стелями, частково зруйнованими покрівлями або електропостачанням. Цей напрямок спрямований на швидке відновлення житлових приміщень та повернення комфортних умов для мешканців.

Ще один проєкт – надання послуг догляду вдома для людей похилого віку. Програма охоплює самотніх, немічних та переселенців, які потребують постійної підтримки. Фахівці допомагають у побуті, догляді за тілом, навчають родичів правильним методам догляду, консультують та надають медичну підтримку, зокрема контроль тиску та цукру в крові, обробку ран, пролежнів, закапування очей. Також учасники отримують доступ до реабілітаційного обладнання.

Отжн, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області забезпечує не лише відновлення житла, але й комплексну підтримку для збереження здоров’я та безпеки літніх людей у власних домівках.

До слова, у Харківській області також повідомляли про можливість отримання доплат для пенсіонерів. Щомісячна компенсаційна виплата для українських пенсіонерів залежить насамперед від віку отримувача.

