Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области предусматривает комплекс мер, направленных на поддержку пожилых людей, сообщает Politeka.

По данным Каритаса , основная цель проекта – обеспечить безопасные условия жизни для пожилых людей и семей, пострадавших от войны.

Среди ключевых инициатив – ремонт жилья, которое получило повреждения в результате боевых действий. Помощь оказывается владельцам квартир и домов с легкими и средними разрушениями, включая поврежденные двери, окна, стены, потолки, частично разрушенные кровли или электроснабжение. Это направление направлено на быстрое восстановление жилых помещений и возвращение комфортных условий для жителей.

Еще один проект – предоставление услуг по уходу дома для пожилых людей. Программа охватывает одиноких, немощных и переселенцев, нуждающихся в постоянной поддержке. Специалисты помогают в быту, уходе за телом, обучают родственников правильным методам ухода, консультируют и оказывают медицинскую поддержку, в частности, контроль давления и сахара в крови, обработку ран, пролежней, закапывание глаз. Также участники получают доступ к реабилитационному оборудованию.

Поэтому гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области обеспечивает не только восстановление жилья, но и комплексную поддержку для сохранения здоровья и безопасности пожилых людей в собственных домах.

К слову, в Харьковской области также сообщалось о возможности получения доплат для пенсионеров. Ежемесячная компенсационная выплата для украинских пенсионеров зависит, прежде всего, от возраста получателя.

