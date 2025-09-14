У Вінниці комунальні служби попередили про тимчасові обмеження через введення графіка відключення води на тиждень з 15 по 21 вересня.

Графік відключення води на тиждень з 15 по 21 вересня у Вінниці охоплює кілька районів міста, повідомляє Politeka.

Як інформують у КП ”Вінницяоблводоканал”, графік відключення води на тиждень з 15 по 21 вересня у Вінниці передбачає тимчасове припинення постачання з опівночі 16.09 до 06:00 18.09.

Причиною є зупинка найбільшого магістрального водогону для заміни двох запірних арматур діаметром 800 мм. Попередні роботи вже проводили два тижні тому, проте одночасна заміна всіх вузлів була неможливою, інакше місто залишилося б без водопостачання на три доби.

Тож графік відключення води на тиждень з 15 по 21 вересня у Вінниці передбачає тимчасові незручності у більшості мікрорайонів міста.

Зокрема, йдеться про Вишеньку, Хмельницьке шосе, Слов’янку, Барське шосе, Поділля, Пирогову, Сабаровий, Академічний, Березино, Зарванці, Стрижавку та інші.

Центр міста отримуватиме воду з пониженим тиском, що дозволить забезпечити мінімальні потреби мешканців у період з 16.09 до 18.09.

Повний перелік адрес, де тимчасово не буде водопостачання: вулиці Хмельницьке шосе, Келецька, Екологічна, Архітектурна, Рибацька, Пляжна, Хмельницьке шосе (дитячий будинок «Гніздечко», лікарня), Мєчнікова (дитячий будинок «Малятко»), Зелений, Обʼїзна «Диканька».

Стрижавка, Київська 175 (Шкода), Київська 173 (управління КП «Вінницяоблводоканал»), мікрорайон Барський, Академічний, Поділля, Вишенька, Словʼянка, район Князів Коріатовичів (увесь колишній Свердловський масив), Сабарів, Агрономічне.

Пирогова, Лялі Ратушної, Озерна, Юності, Стельмаха, Ващука, Барське шосе («Метро», «Епіцентр», «Шок»), Миколайчука, Шевченка, А. Первозванного, Пирогова, Зарванці, Бойка, Галицького, Блока, Кримського, 600-річчя, Політехнічна, Порика, Космонавтів, Амосова, Трамвайна, О. Бурбело, Болгарська, Зодчих.

