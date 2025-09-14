В Виннице коммунальные службы предупредили о временных ограничениях из-за введения графика отключения воды на неделю с 15 по 21 сентября.

График отключения воды в неделю с 15 по 21 сентября в Виннице охватывает несколько районов города, сообщает Politeka.

Как информируют в КП ”Винницаоблводоканал”, график отключения воды на неделю с 15 по 21 сентября в Виннице предусматривает временное прекращение поставок с полуночи 16:09 до 06:00 18:09.

Причиной является остановка самого большого магистрального водопровода для замены двух запорных арматур диаметром 800 мм. Предыдущие работы уже проводились две недели назад, однако одновременная замена всех узлов была невозможна, иначе город остался бы без водоснабжения на трое суток.

Так что график отключения воды на неделю с 15 по 21 сентября в Виннице предусматривает временные неудобства в большинстве микрорайонов города.

В частности, речь идет о Вишенке, Хмельницком шоссе, Славянке, Барском шоссе, Подолье, Пироговой, Сабаровом, Академическом, Березино, Зарванке, Стрижавке и других.

Центр города будет получать воду с пониженным давлением, что позволит обеспечить минимальные потребности жителей в период с 16:09 до 18:09.

Полный перечень адресов, где временно не будет водоснабжения: улицы Хмельницкое шоссе, Келецкая, Экологическая, Архитектурная, Рыбацкая, Пляжная, Хмельницкое шоссе (детский дом «Гнездышко», больница), Мечникова (детский дом «Малыш»), Зеленый.

Стрижавка, Киевская 175 (Шкода), Киевская 173 (управление КП «Винницаоблводоканал»), микрорайон Барский, Академический, Подолье, Вишенка, Славянка, район Князей Кориатовичей (весь бывший Свердловский массив), Сабаров, Агрономическое.

Пирогова, Ляли Ратушной, Озерная, Юности, Стельмаха, Ващука, Барское шоссе («Метро», «Эпицентр», «Шок»), Миколайчука, Шевченко, А. Первозванного, Пирогова, Зарванцы, Бойко, Галицкого, Блока, Крымского, 600-летия Амосова, Трамвайная, О. Бурбело, Болгарская, Зодчих.

