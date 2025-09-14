Прогноз погоди на тиждень з 15 по 21 вересня в Одесі демонструє нерівномірність температури.

Прогноз погоди на тиждень з 15 по 21 вересня в Одесі передбачає зміну температури та помірні коливання атмосферних умов, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає сайт Метеофор.

15 числа стовпчик термометра покаже +21 °C, вітер північно-східний із поривами до 7 м/с, невеликий дощ — 0,2 мм. Наступного дня денна температура складе +15 °C, дощів не передбачається, а потоки повітря рухатимуться з південно-західного напрямку поривами 7 м/с.

17 вересня очікується +21 °C, дутиме північно-західно із швидкістю до 11 м/с, а рідкі опади складуть 17,3 мм. 18-го повітря прогріється до +16 °C, північно-західні пориви до 0,6 мм. 19 числа стовпчик термометра покаже +21 °C, а дні будуть сухими, пориви до 5 м/с.

20-го температура підніметься до +22 °C, пориви до 7 м/с, опадів до 0,3 мм. 21 числа повітря прогріється до +14 °C, вітер північний із поривами до 7 м/с, опади відсутні.

Протягом тижня напрямки потоків повітря коливатимуться від північного до південно-західного, пориви залишатимуться помірними. Поєднання теплих та прохолодних днів із періодичними дощами дозволяє жителям планувати щоденні справи, враховуючи мінливі погодні умови.

Отже, прогноз погоди на тиждень з 15 по 21 вересня в Одесі демонструє нерівномірність температур, поєднання сухих та вологих періодів і помірну силу поривів, що дає змогу планувати активний відпочинок та щоденні пересування на свіжому повітрі.

До слова, в Одеській області також повідомляли про підвищення тарифів на воду, яке викликане зростанням витрат на електроенергію, оплату праці, матеріали й сторонні послуги.

Останні новини України:

Новий графік руху транспорту в Одесі: що змінилося для пасажирів

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: кого зачепили рекордно великі ціни

Дефіцит продуктів в Одеській області: українцям вказали на проблеми, фермери змушені рахувати збитки